Александровский район, Ставропольский край, , 10:52 — REGNUM Два человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Александровском районе Ставрополья. Еще трое получили ранения, в том числе ребенок, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером, примерно в 18:20, недалеко от поселка Новокавказского. По предварительным данным, водитель Renault Logan при развороте не предоставил преимущества в движении Lada Vesta, из-за чего произошло столкновение на скорости.

На месте происшествия погибли оба водителя — мужчины 1978 и 1985 годов рождения. Три пассажира отечественной легковушки, две женщины и ребенок, госпитализированы с травмами. Обстоятельства ДТП и степень ответственности обоих водителей устанавливаются.

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