Джакарта, , 10:46 — REGNUM Двое граждан Индонезии скончались в лагере временного размещения, куда они были эвакуированы из-за наводнения в округе Лебак индонезийской провинции Бантен, сообщает информационный портал Detik.

Правительство округа Лебак оценивает потери от наводнения и оползня в 100 млрд рупий ($7,3 млн).

Жители Индонезии выразили надежду, что правительство предоставит пособия или социальную помощь семьям двух погибших граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2020 года проливные дожди обрушились на столицу государства, город Джакарта, вызвав наводнение. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

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