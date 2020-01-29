Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии два человека погибли и семеро получили травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 29 января.

Автокатастрофа произошла в 9:05 мск. На трассе столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами, который следовал из аэропорта «Платов». В момент аварии в автобусе находилось десять человек.

«В результате столкновения, предварительно, погибли водитель ПАЗ и водитель Mercedes Sprinter, семь человек обратились за медицинской помощью», — уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели.