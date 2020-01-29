Краснодар, , 10:37 — REGNUM Несколько участников ОПГ предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — целью преступников были банки, которым в общей сложности они причинили ущерб в два миллиарда рублей. Об этом сообщила 28 января пресс-служба СКР. Помимо мошенничества, обвиняемым вменяют статьи о незаконных валютных операциях и легализации денежных средств, фальсификации финансовых документов учета и незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, организатором ОПГ стала 47-летняя женщина, имевшая опыт руководящей работы в коммерческих организациях. В группу вошли трое её знакомых, ещё пятерых привлекали в разное время. Те участники ОПГ, которые имели навыки работы в банках, устраивались на руководящие должности в банки и их филиалы, остальные занимались созданием и регистрацией фиктивных юридических лиц.

«В результате мошеннических действий организаторов и участников сообщества различным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Кроме того, фигуранты для облегчения совершения своих преступных действий предоставляли в Центральный банк Российской Федерации недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках», — говорится в сообщении СКР.

Также, как считает следствие, в 2014—2017 годах участники ОПГ провели 107 финансовых операций по легализации денег, полученных ими преступным путём — всего было легализовано 199 миллионов рублей. Также ими была совершена попытка похитить ещё 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.

Трое организаторов ОПГ от органов следствия скрылись, в настоящее время они объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных участников и организатора передано в суд.