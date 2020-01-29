Москва, , 10:26 — REGNUM Роспотребнадзор приступил к проверке на коронавирус всех российских туристов, прибывающих по воздуху из КНР. Об этом сообщает 29 января пресс-служба ведомства.

Обследования в аэропортах прибытия начали проводить с 28 января. Такая мера встретила полное понимание и содействие российских граждан, отметили в Роспотребнадзоре.

Подозрение на коронавирус возникло в отношении 139 человек, однако диагноз во всех случаях не подтвердился. У заболевших нашли респираторную инфекцию, грипп и другие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 29 января зафиксировано около 6 тыс. заболевших новой пневмонией. Скончались от болезни 132 человека.

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