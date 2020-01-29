Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Помощь в расследовании убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги ростовским следователям окажут сотрудники центрального аппарата СКР. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«Для оказания практической помощи, наиболее оперативного и объективного расследования всех обстоятельств убийства депутата и его супруги в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Зернограде обнаружено тело мужчины, подозреваемого в убийстве супругов Алабушевых. По предварительным данным, предполагаемый преступник покончил с собой. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

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