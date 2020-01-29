Магадан, Магаданская область, , 10:26 — REGNUM Правоохранители Магадана пресекли деятельность подпольного казино: входить в помещение пришлось с ОМОНом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

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Очередное игорное заведение прекратило своё существование после визита следователей при поддержке ОМОНа Росгвардии, в результате чего в отношении двух местных жителей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, в составе организованной группы).

Как полагает следствие, с целью извлечения постоянного дохода от азартных игр, молодые люди объединились в устойчивую преступную группу. В период с 26 апреля 2019 года по 25 января 2020 года фигуранты уголовного дела с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в нежилом помещении дома в Магадане организовали и проводили незаконную игорную деятельность. Где и были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, подпольное казино правоохранители закрыли в Приамурье: у преступной группы было изъято 350 единиц компьютерной техники, задействованной в азартных играх.