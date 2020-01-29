Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш». Ребенок в больнице, полиция занялась его родителями.

Сообщение о госпитализации ребенка в тяжелом состоянии поступило в полицию из больницы. Мальчика, 2019 года рождения, доставили из его квартиры с острым пероральным отравлением. Как выяснилось, ребенок нашел и съел наркотик утром во вторник, 28 января.

«Родители ребенка были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. При этом ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Идет доследственная проверка, по материалам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. А пока родителей привлекли к административной ответственности по статье КоАП о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.