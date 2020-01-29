Москва, , 10:17 — REGNUM Содействие и всю необходимую в этом случае помощь окажет Китай странам, особо настаивающим на эвакуации своих граждан из города Ухань, который закрыт на карантин из-за пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 29 января сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», — приводит РИА Новости письменное заявление официального представителя китайского МИД на запрос о том, запрещает ли КНР в настоящее время другим государствам эвакуацию своих граждан из Уханя.

Также в сообщении указывается, что КНР считает имеющим важное значение вопросам защиты здоровья и безопасности граждан других государств на территории своей центральной провинции Хубэй, являющейся очагом распространения пневмонии нового типа, собирается и в дальнейшем предпринимать для этого эффективные меры, а также «своевременно решать их обоснованные обеспокоенности и требования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановила прямые полеты в Китай из-за коронавируса.