Волжский, Волгоградская область, , 10:12 — REGNUM Самоходный погрузчик стоимостью три миллиона рублей похитили со станции Волжский в Волгоградской области. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, сообщили 29 января в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

Пропажу погрузочной самоходной машины обнаружил собственник на станции Волжский Приволжской железной дороги. Полицейские установили, что к преступлению причастны трое местных жителей: сговорившись они проникли на территорию станции, угнали погрузчик, а после «распорядились похищенным по своему усмотрению».

Возбуждено уголовное дело, за кражу подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.