Красноярск, , 10:10 — REGNUM Красноярский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора. Она обвиняется в шести эпизодах получения взяток (ч. ч. 1−2 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что с 2013 по 2018 год главный государственный таможенный инспектор Красноярского таможенного поста получила от индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц взятки на общую сумму более 380 тыс. рублей. Взамен сотрудница таможни должна была обеспечить общее покровительство и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций при таможенном оформлении ввозимых в Россию товаров.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области задержан замначальника ГУ МЧС.