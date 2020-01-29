Магнитогорск, Челябинская область, , 10:10 — REGNUM В челябинском Магнитогорске машина скорой помощи увязла на нечищеной дороге. Об этом пишут местные СМИ.

По данным «Верстов.Инфо», это произошло ещё 18 января. Мужчине вызвали скорую помощь в связи с острой болью в животе. В больнице магнитогорец скончался.

В областном минздраве журналистам пояснили, что вызов был в коллективный сад. Скорую помощь вызвали 18 января в 20:45 по местному времени, а уже в 21:02 бригада приехала. Обратно удалось выехать лишь в 21:32. А в 22:16 гражданин был госпитализирован.