Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Зернограде Ростовской области обнаружено тело подозреваемого в убийстве супругов Андрея и Ольги Алабушевых. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 29 января.

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

В ведомстве предположили, что преступник пошёл на преступление в связи с «личными неприязненными отношениями между подозреваемым и погибшим».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат законодательного собрания Ростовский области Андрей Алабушев вместе с супругой Ольгой были убиты в их собственном доме 28 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».