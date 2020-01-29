Барнаул, , 10:04 — REGNUM Появление коронавируса на территории России никак не связано с какими-то определенными временными сроками. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя данные о том, что штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале, он отметил:

«Это может произойти в любой день и связано с миграцией носителя вируса, а затем — с вирулентностью самого микроорганизма и восприимчивостью к нему человеческой популяции. Впрочем, несмотря на имеющиеся риски, вероятность распространения инфекции в России благодаря предпринимаемым ограничительным мерам сравнительно невелика».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что новый тип коронавируса может появиться в России уже в середине февраля озвучил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний «НМИЦ ФПИ» Минздрава профессор Владимир Чуланов.

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В связи со сложившейся ситуацией распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назначена руководителем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории России.

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