Тверь, , 10:02 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Тверской области в отношении заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области. дело возбуждено по статье о получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 29 января.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые получили взятку в особо крупном размере — «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно получение необоснованно завышенной скидки в размере свыше миллиона рублей на приобретение автомобиля». За эту взятку проверяющие должны были «не заметить» нарушений пожарной безопасности на объектах двух компаний.

В настоящее время сотрудниками СК и полиции проведено 11 обысков и шесть осмотров, получена необходимая документация, изъят предмет взятки — автомобиль и крупные суммы денег. По делу назначены оценочная, почерковедческие и финансово-экономическая судебные экспертизы.