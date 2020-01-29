Ханты-Мансийск, , 10:02 — REGNUM В Советском районе Югры перед судом предстанет 22-летний гражданин Украины за закладки наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что гражданин Украины приобрёл в Башкирии синтетические наркотические средства. Часть наркотиков он расфасовал на мелкие партии и сделал тайные закладки в городах Урай и Югорск. Оставшуюся часть запрещенных веществ он хранил с целью последующего сбыта.

В августе 2019 года злоумышленник был пойман сотрудниками правоохранительных органов. Из оборота было изъято почти 400 грамм «синтетики». Обвиняемый по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») иностранец был заключён под стражу. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.