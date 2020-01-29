Мумбаи, Индия, , 10:05 — REGNUM В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и авторикшки, произошедшего на территории индийского штата Махараштра, погибли как минимум 26 человек. Об этом 29 января сообщает Mumbai Mirror.

Также сообщается, что в результате столкновения оба транспортных средства упали в кювет и кроме 26 погибших, ещё 32 человека получили ранения.

При этом уточняется, что в числе погибших есть и несовершеннолетние и указывается, что в настоящее время продолжается спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три легковых автомобиля и бензовоз столкнулись в Емельяновском районе Красноярского края.