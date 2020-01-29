Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM В 2019 году в Бурятии выявлено 1314 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, это на 3,2% меньше, чем за предыдущий период.

При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 6%, а количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств — сразу на 16,9%. Всего из незаконного оборота изъято около 895 кг наркотиков, в том числе чуть больше трёх кг синтетического происхождения.

«В 2019 году возросло количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, на 43,3%», — добавили в МВД.

Напомним, в июле 2019 года в пригороде Улан-Удэ полицейские ликвидировали нарколабораторию, занимавшуюся производством синтетических наркотиков. Как сообщало ИА REGNUM, организовали незаконный бизнес 19-летняя девушка со своим 28-летним сожителем.

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