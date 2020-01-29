Тяньцзинь, Китай, , 09:58 — REGNUM Власти Китая задержали одного человека, который подозревается в распространении слухов в интернете о новом коронавирусе в Тяньцзине, об этом 29 января сообщает Xinhua.

«За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован», — сообщили агентству в городском управлении общественной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что в городе введен круглосуточный «надзор за ситуацией в интернете», в случае обнаружения фейков собираются доказательства и «наносится суровый удар согласно закону».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае заразились 5 974 человек, скончались 132 человека, 1239 инфицированных находятся в тяжёлом состоянии.

Симптомы заражения коронавирусом проявились у более чем 9,2 тыс. человек, но диагноз пока не подтвердился. Около 60 тыс. человек находятся в карантине.

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