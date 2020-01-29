Найроби, , 09:56 — REGNUM Кенийский студент, прибывший из Китая, был госпитализирован после проявления симптомов, схожих с симптомами нового коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, студент был помещен на карантин в государственной больнице в столице страны, Найроби.

Менеджер по коммуникациям больницы Хезекииль Гикамби сообщил ВВС, что пациент прибыл в международный аэропорт имени Джомо Кеньятты рано утром во вторник, 28 января, рейсом авиакомпании Kenya Airways из Гуанчжоу, Китай, и немедленно был доставлен в больницу.

Это первый случай подозрения на коронавирус в Кении и второй в Африке, отмечают репортеры. Напомним, что ранее в Эфиопии четверо человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

В Министерстве здравоохранения Кении еще не было выпущено официальное заявление по факту инцидента.

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