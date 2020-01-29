Кемерово, , 09:52 — REGNUM Плановые пожарно-тактических учения прошли в школе №14 в городе Юрга Кемеровской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, отметив, что в учениях участвовали как пожарные, так и педагоги образовательного учреждения.

Напомним, что 20 января 2020 года в Прокопьевске во время занятий загорелась школа №4.

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«По легенде учений, во время учебного процесса в библиотеке, расположенной на первом этаже здания школы, произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро распространялся по книжным стеллажам и мебели. Создалась угроза перехода пожара на соседние кабинеты», — уточнили в ведомстве.

К прибытию первого пожарного подразделения помещение библиотеки якобы было полностью охвачено огнём, а дым распространялся по всей школе. По замыслу, три ученика не смогли покинуть помещение.

В итоге всё трое были обнаружены и спасены, а пожар ликвидирован.

«Настоящий пожар в школе — происшествие чрезвычайное. И в условиях реальной ЧС времени на раздумье, как правило, не остаётся: нужны грамотные решения, чёткие, хорошо отработанные действия», — прокомментировал начальник Юргинского пожарно-спасательного отряда Игорь Барилов.

По его словам, задача учений — не допустить трагических последствий в случае реального пожара.