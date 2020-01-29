Пермь, , 09:50 — REGNUM В Пермском районе Пермского края вечером 28 января упал строительный башенный кран. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Техника рухнула на иномарку. Погибших и травмированных нет. Однако под кран чуть было не попала женщина с ребенком. Мать с сыном отъезжали на машине от детского сада, когда рядом упал кран.

В соцсети пользователи сообщают, что ЧП произошло в поселке Горный на площадке, где строят ясли.

Специалисты Госстройнадзора 29 января планируют выехать на место и провести проверку.