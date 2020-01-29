Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Поздней ночью в ночь на 29 января полицейские задержали водителя, устроившего смертельное ДТП во Фрунзенском районе Петербурга и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Задержать водителя сотрудникам ГИБДД и уголовного розыска Фрунзенского района удалось около двух часов ночи по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель.

«Кроме того, задержаны два пассажира, которые в момент ДТП находились в салоне авто, — две девушки 17 и 18 лет», — отметили в ведомстве.

Напомним, по данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд на пешехода произошел около 21:25 мск у дома № 6 по улице Ярослава Гашека. Под колеса автомобиля Daewoo Nexia попала женщина, на вид 45−50 лет, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего