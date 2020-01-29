Соледар, ДНР, 29 января 2020, 09:49 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 29 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В общей сложности было выпущено 17 единиц боеприпасов.
В результате обстрелов жертв среди мирного населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из миномётов калибра 82 мм село Сигнальное.
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