Соледар, ДНР, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 29 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В общей сложности было выпущено 17 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Старомихайловка, Александровка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Сигнальное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирного населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из миномётов калибра 82 мм село Сигнальное.

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