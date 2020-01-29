Хабаровск, , 09:48 — REGNUM Один из ключевых в Хабаровском крае пункт пропуска Покровка — Жаохе на границе с китайской провинцией Хэйлунцзян не откроется после китайского Нового года. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к своему коллеге, губернатору провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, скоординировав приостановку работы пункта пропуска до 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как сообщило сегодня в своем официальном письме ФГКУ Росгранстрой, в результате взаимодействия губернаторов российских дальневосточных и китайских сопредельных регионов временно закрыты пункты пропуска через границу Лобэй — Амурзет, Тунцзян — Нижнеленинское, Жаохэ — Покровка. Они откроются не раньше 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровск вернулись последние 146 туристов, эвакуированных с острова Хайнань.