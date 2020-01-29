Пекин, , 09:46 — REGNUM Число заболевших новой вирусной пневмонией в Пекине превысило сто человек по данным на полдень 29 января. Об этом говорится в сообщении комитета по здравоохранению столицы КНР.

В течение суток зарегистрировано 11 новых случаев заражения, общее число заболевших — 102 человека. Самый младший из заразившихся — двухлетний ребёнок.

В районах Хайдянь и Чаоян выявлено 23 и 19 заболевших соответственно. Ряд районов за пределами Пятого транспортного кольца пока свободны от вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 29 января, в Китае новый коронавирус поразил 5974 человек, из них 132 скончались.

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