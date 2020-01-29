Уфа, , 09:45 — REGNUM Мужчину в Башкирии подозревают в избиении многодетной матери, от чего пострадавшая скончалась. Об этом 28 января сообщили в телевизионной передаче на Первом канале.

По данным журналистов, происшествие произошло в деревне Яхино Салаватского района. В избиении 32-летней женщины подозревается ее сожитель.

Известно, что в результате женщина получила множественные травмы головы. 26 января пострадавшая скончалась в больнице после трех месяцев нахождения в коме.

В итоге сиротами остались три несовершеннолетних ребенка: шести, девяти и 11 лет. Скорее всего опекуном детей будет их бабушка.

Читайте ранее в этом сюжете: Беременная женщина убита в подъезде жилого дома в Новосибирске