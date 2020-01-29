Ханты-Мансийск, , 09:43 — REGNUM Обстоятельства происшествия, произошедшего на одной из железнодорожных станций в Ханты-Мансийском округе, где мужчина угодил под поезд, когда провожал своего родственника, выясняют следователи регионального управления Следственного комитета РФ. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Также сообщается, что по предварительным данным следователей, мужчина проводил своего родственника и быстрым шагом пошел с железнодорожной платформы, однако по дороге оступился, попав под колёса движущегося поезда.

«В результате чего, пострадавшему причинены телесные повреждения. Мужчина бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Нижневартовска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент следователи проводят проверку для установления всех причин инцидента, для чего устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы произошедшего.

«По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

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