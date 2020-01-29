Благовещенск, , 09:44 — REGNUM В 2019 году на дорогах Приамурья был зафиксирован рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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Всего в течение 2019 года ГИБДД на дорогах Приамурья зафиксировало 1200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 144 человека, в том числе шесть детей. Сотрудниками ГИБДД было пресечено 196 тысяч нарушений правил дорожного движения, выявлено 5 179 фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

«Ситуация на дорогах остается сложной и очень напряженной», — отметил врио начальника УМВД Приамурья Виктор Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста смертности на дорогах на 30% в сравнении с прошлым годом, для снижения смертности томские власти требуют нестандартных мер.