Хабаровск, 29 января 2020, 09:28 — REGNUM В Хабаровск вернулись туристы, экстренно эвакуированные с китайского острова Хайнань в связи с угрозой коронавируса, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.
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Домой вернулись 146 туристов туроператора Рус-тур. Это последняя партия туристов, эвакуированная с острова.
Как сообщало ИА REGNUM, все туроператоры, занимающиеся организацией туров россиян в Китае, приняли решение вывезти своих туристов досрочно в связи с угрозой коронавируса.