Хабаровск, , 09:28 — REGNUM В Хабаровск вернулись туристы, экстренно эвакуированные с китайского острова Хайнань в связи с угрозой коронавируса, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Домой вернулись 146 туристов туроператора Рус-тур. Это последняя партия туристов, эвакуированная с острова.

«Из-за возникшей угрозы распространения коронавируса мы обратились к туристическим компаниям края о приостановке продажи путевок в Китай. Также мы временно не заверяем документы, необходимые для безвизовых групповых туристических поездок для граждан России и Китая», — сообщила начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму минкультуры Хабаровского края Валентина Неретина.

Как сообщало ИА REGNUM, все туроператоры, занимающиеся организацией туров россиян в Китае, приняли решение вывезти своих туристов досрочно в связи с угрозой коронавируса.