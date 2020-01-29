Ростов-на-Дону, , 09:26 — REGNUM Собрание депутатов Зерноградского района и администрация Зерноградского района скорбит по трагически ушедшим из жизни супругам Андрее и Ольге Алабушевым, сообщает ИА REGNUM.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, и скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память об Андрее Васильевиче и Ольге Ивановне навсегда останется в сердцах тех, кто их знал и любил», — говорится в некрологе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат донского парламента Андрей Алабушев вместе с супругой были убиты в их собственном доме в Зернограде. По одной из версий, они стали жертвами грабителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи также изучают записи видеокамер.

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