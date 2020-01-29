Лагос, Нигерия, , 09:28 — REGNUM Гражданин Украины Евгений Масленников исчез с борта судна «Italia Green» в Тихом океане, сообщила 28 января пресс-служба фонда помощи морякам «Ассоль».

17 января «Italia Green» вышла из порта Лагос в Нигерии и взяло курс на порт Мобайл в штате Алабама, США. Мать исчезнувшего моряка рассказала, что, по его словам, судно на самом деле шло в Панаму.

«Он мне написал, что все нормально. Затем якобы 22 января он вышел покурить на палубу и исчез», — рассказала женщина журналистам радио «Громадське».

«Italia Green» ходит под флагом Багамских островов, сейчас оно находится на полпути к месту назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индийском океане пропал украинский моряк Владислав Маслов 1995 года рождения.

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