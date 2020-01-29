Лагос, Нигерия, 29 января 2020, 09:28 — REGNUM Гражданин Украины Евгений Масленников исчез с борта судна «Italia Green» в Тихом океане, сообщила 28 января пресс-служба фонда помощи морякам «Ассоль».
17 января «Italia Green» вышла из порта Лагос в Нигерии и взяло курс на порт Мобайл в штате Алабама, США. Мать исчезнувшего моряка рассказала, что, по его словам, судно на самом деле шло в Панаму.
«Italia Green» ходит под флагом Багамских островов, сейчас оно находится на полпути к месту назначения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индийском океане пропал украинский моряк Владислав Маслов 1995 года рождения.
Читайте также: В Индийском океане с борта судна исчез украинский моряк