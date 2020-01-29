Уфа, , 09:21 — REGNUM Работа еще одного кафе сети «Папа Гриль» была приостановлена в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в торговой точке сети быстрого питания «Папа Гриль», которая расположена по ул. Индустриальное шоссе, отсутствует централизованное водоснабжение и нет раковины для мытья рук.

Кроме этого, в нарушении норм, мытье кухонной посуды осуществляется в односекционной моечной ванне.

Отмечается, что индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ. Суд приостановил деятельности данной точки общепита на 30 суток. Судебные приставы опечатали помещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подобные нарушения были выявлены в кафе сети «Папа Гриль», расположенном в Октябрьском районе города. Тогда деятельность кафе была приостановлена на 60 суток.

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