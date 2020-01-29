Новосибирск, , 09:10 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной женщины в подъезде жилого дома, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

По данным следствия, днём 27 января 2020 года 34-летний мужчина в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района в городе Новосибирске дождался свою 33-летнюю знакомую. Он знал, что она беременная. Мужчина ударил её ножом в спину. От полученного ранения она скончалась в больнице.

Злоумышленник же скрылся с места происшествия. Как выяснилось, он уехал в Омск, где был задержан полицией и доставлен к следователю СКР. В ближайшее время суд рассмотрить ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.