Уагадугу, , 09:11 — REGNUM Подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков убили десятки человек во время последнего нападения в беспокойном северном регионе Буркина-Фасо. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов телерадиокомпании, нападение на рынок в деревне Силгаджи, находящейся в провинции Сум, произошло в субботу, 25 января, однако первые сообщения об атаке появились только вечером в понедельник, 27 января.

«Согласно источникам, нападавшие штурмовали деревенский рынок, где было убито около 50 человек. До того времени, как удалось сообщить в прессу, муниципалитет Тонгомаэль оставался отрезанным от коммуникационной сети, поскольку злоумышленники уничтожили инфраструктуру до совершения преступления», — сообщается на сайте infowakat.net.

Государственная телерадиокомпания RTB передавала, что в результате нападения «десятки были убиты», не дав никаких дополнительных подробностей.

Напомним, боевики часто совершают нападения в провинции Сум, которая находится в беспокойном регионе Сахеля. По меньшей мере 36 человек погибли 20 января в результате нападения на две деревни в провинции Санматенга, расположенной в регионе.