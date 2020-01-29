Закаменск, Бурятия, , 09:07 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над жителем Закаменского района, которого обвиняли в истязании несовершеннолетнего пасынка. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики.

Как отмечается, мальчик находился в материальной зависимости от отчима, который избивал его неоднократно по незначительным поводам. В свою защиту мужчину заявил, что его оговорили, а побои он наносил исключительно в воспитательных целях.

Несмотря на это суд первой инстанции приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. Верховный суд оставил приговор без изменения, признав его законным и справедливым.

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