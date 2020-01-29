Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

В сообщении говорится, что подземные толчки были зафиксированы в 14:44 (5:44 мск) по местному времени на территории Елизовского района. Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 159 км в 67 км от ближайшего населённого пункта — села Мильково.

Также в Единой дежурной диспетчерской службе Мильковского района позднее сообщили, что в результате произошедшего нет разрушений и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у побережья японского острова Окинава.