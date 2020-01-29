София, , 09:05 — REGNUM Украинское судно село на мель из-за низкого уровня воды на реке Дунай, сообщило 28 января информационное агентство Reuters.

«Капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение ограничения глубины 22 дециметра. Судно прошло с осадкой в 23 дециметра», — сказано в сообщении болгарских властей.

В результате происшествия судоходство оказалось заблокировано, 15-и кораблям пришлось задержаться возле города Белене, до момента, пока украинский корабль не будет удалён с судоходного пути.

Отметим, что по Дунаю проходит оживлённый маршрут экспорта зерна и нефтепродуктов в Восточную и Западную Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танкер Delfi сел на мель у берегов Одессы. В результате инцидента произошёл разлив нефти.

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