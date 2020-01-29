Курган, , 09:01 — REGNUM В Курганской области пьяные автомобилисты за рулём заплатили за 2019 год более 14 млн рублей штрафов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Однако по сравнению с 2018 годом любителей пьяной езды стало меньше на 8%.

В течение 2019 года возбуждено 630 исполнительных производств в отношении должников. Исполнено 470 производств на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Более 20 курганцев, севших за руль в состоянии опьянения, лишились автомобилей.