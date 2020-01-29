Курган, , 08:39 — REGNUM В Кургане на вокзале и в аэропорту Роспотребнадзором рекомендовано усилить санитарный режим в связи с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

По итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Курганской области особый дезинфекционный режим вводится не только в местах прибытия иногородних и иностранцев, но даже в торговых центрах до особого распоряжения.

Напомним, от коронавируса 2019-nCoV скончалось в мире более 130 человек, более 5,5 тысячи инфицировано. Большинство случаев выявления инфекции наблюдается в Китае.