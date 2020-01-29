Дахук, Ирак, , 08:43 — REGNUM В результате удара турецкой авиации по иракской провинции Дахук погиб один мирный житель, об этом 29 января сообщает BasNews.

Инцидент произошел в деревне Кафия. Глава местной администрации в комментарии изданию подтвердил факт убийства, отметив, что еще пятерым местным жителям чудом удалось спастись.

Убитый в результате бомбардировки Саид Хабиб Сарани был отцом шестерых детей. Также ранения получил один член пешмерга, который в ходе удара находился не на службе.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят ракетные удары по территории Ирака, целью военных являются позиции курдских повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), тем не менее, в результате налетов регулярно страдает мирное население.

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