Бразилиа, , 08:42 — REGNUM Количество погибших в результате паводка в юго-восточной части Бразилии, который был вызван сильными ливнями, возросло до 63 человек. Это следует 29 января из обнародованных последних данных спасательных служб страны.

При этом отмечается, что наибольшее количество погибших — 52 человека, приходится на штат Минас-Жерайс, в котором свыше чем в ста муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение. Также в городе эвакуированы 29 тысяч жителей и ещё 4 тысячи лишились крова.

Кроме этого, в городе Эспириту-Санту в результате разгула стихий погибли 9 человек, эвакуировано 13 тысяч жителей и ещё 1,5 лишились жилья. Ещё 2 человека погибли в Рио-де-Жанейро, где эвакуировали 13 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 52 жертвах интенсивных ливней и наводнений в результате них в Бразилии.