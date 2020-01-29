Кильджу, , 08:39 — REGNUM 29 января в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,5 балла произошло в 9:33 по местному времени, эпицентр находился в 41 км к северо--западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что последнее землетрясение в данном регионе произошло в сентябре 2017 года после проведения шестых ядерных испытаний. Эпицентр землетрясения 5,7 баллов находился в 3 км к юго-востоку от полигона.