Красноярск, , 08:32 — REGNUM Замгенпрокурора России Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей города Красноярска, похитивших у граждан более 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Двое красноярцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере»).

Установлено, что в Красноярске в 2013 году мужчина незаконно построил трехэтажный многоквартирный дом, чтобы продать квартиры. Он организовал продажу квартир в соучастии со знакомой женщиной. Покупателей вводили в заблуждение относительно законности возведения дома и оформления права собственности на квартиры. Их не ставили в известность о нахождении дома в залоге и о решении суда о сносе незаконно возведенного строения.

Злоумышленники получили от 24 граждан более 20 мл рублей. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Дом был признан самовольной постройкой и снесён в 2019 году. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге лжеброкеры обманули клиентов на 21 млн рублей.