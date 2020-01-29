Аддис-Абеба, , 08:34 — REGNUM Четыре человека были госпитализированы в столице Эфиопии Аддис-Абебе с подозрением на коронавирус. Об этом передает местная газета Biz Bizuwork Olana.

По информации издания, на пресс-конференции в Аддис-Абебе младший министр здравоохранения Лия Тадессе и другие официальные лица заявили, что все четыре подозреваемых случая были зафиксированы у граждан Эфиопии. Трое из них — студенты, которые приехали из разных университетов недалеко от города Ухань, эпицентра вспышки.

Представители здравоохранения добавили, что образцы крови пациентов должны быть отправлены в ЮАР для дальнейшего исследования.

По сообщениям репортеров, с прошлой среды все пассажиры, прибывающие из Китая, проходят проверку на наличие инфекций в международном аэропорту Боле в Аддис-Абебе. На сегодняшний день на наличие признаков смертельного вируса было обследовано более 22 000 пассажиров.

Как передают журналисты издания, в настоящее время в Китае от нового коронавируса умерло более 100 человек, а число зараженных возросло до 4500 человек. Вирус вызывает тяжелую острую респираторную инфекцию, и симптомы начинаются с лихорадки, сопровождаемой сухим кашлем. Через неделю некоторые люди начинают испытывать одышку и нуждаются в стационарном лечении.