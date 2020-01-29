Уфа, , 08:35 — REGNUM Мужчину в Уфе подозревают в убийстве пожилой женщины. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в декабре прошлого года стражи порядка получили информацию о том, что обнаружено тело 65-летней женщины в своей квартире в Уфе. При этом брат пожилой женщины сообщил, что из квартиры похищены некоторые ценные вещи. Экспертиза установила, что пенсионерку задушили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных действий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого мужчины. Им оказался 53-летний житель Уфы. Подозреваемый был задержан в январе текущего года.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с потерпевшей и пришел к ней домой. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый убил пенсионерку.

Отмечается, что при осмотре жилища подозреваемого было обнаружено похищенное имущество. Шуба была изъята в ломбарде.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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