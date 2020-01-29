Анкара, , 08:28 — REGNUM Управление по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало землетрясение у юго-западного побережья страны, об этом 29 января сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, мощность землетрясения составила 5,4 балла, толчки произошли на глубине 25 км. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Губернатор провинции Мугла Эсенгул Чивелек, расположенной в зоне досягаемости землетрясения, заявил журналистам, что ситуация в регионе держится под контролем.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали свыше 40 человек, более 1 тыс. 600 человек получили ранения.

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