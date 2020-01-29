Амстердам, , 08:23 — REGNUM В голландском местечке Эде 27 января обнаружена сумка с ручными гранатами. В местной полиции сообщили, что речь идёт о гранатах югославского производства, которые регулярно используются в преступном мире Нидерландов.

Сумка была обнаружена в лесу возле стоянки рядом с провинциальной автомагистралью N224. Находчик сперва забрал сумку, потому что не хотел оставить гранаты без присмотра, однако затем передумал и связался с полицией.

Сотрудники Службы обезвреживания боеприпасов Министерства обороны забрали гранаты и передали их в Нидерландский Институт судебных экспертиз для дальнейшего изучения.