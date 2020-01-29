Уфа, , 08:25 — REGNUM Бывшего директора ГУП РБ «Управление административными зданиями» обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате в Уфе. Об этом 28 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы обвиняемая поручила незаконно оплатить из средств предприятия коммунальные платежи по объектам недвижимости, которые не принадлежали ГУП. Данные платежи были осуществлены. Кроме этого, по ее поручению также были оплачены коммунальные услуги и ремонт помещений, переданных в аренду сторонним организациям.

Также обвиняемая, считают правоохранители, незаконно оплатила трем сотрудникам предприятия свыше 2,1 млн рублей за охрану пяти зданий в Уфе. На самом деле охрана не осуществлялась. Данные сотрудники фактически были разнорабочими на объектах недвижимости, которые принадлежали её приятелю.

Помимо этого, 52-летнего бывшего директора ГУП обвиняют в продаже котельной по сильно заниженной цене. Это удалось осуществить благодаря подложному техническому паспорту. В результате котельная была продана за 872 тысячи рублей, хотя ее рыночная стоимость составила свыше 6,8 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 3 ст. 285 УК РФ и ч. ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ.

Отмечается, что свою вину обвиняемая не признала. В результате незаконных действий предприятию был причинен ущерб на сумму более 40 млн руб.

Сообщается, что УФАС по Башкирии признало, что отчуждение из собственности республики здания торгового комплекса площадью 2,2 тысячи кв. м. и котельной незаконным. Поэтому было выдано предписание республиканскому минземимуществу, ГУП РБ «УАЗ» и ООО «Аврора плюс» устранить нарушения закон.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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