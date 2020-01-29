Луганск, 29 января 2020, 08:18 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования обстреляли посёлок Березовское, сообщили 29 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представителей центра, применялись миномёты калибра 120 мм. Последствия обстрелов уточняются. Напомним, применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР обнаружили тайник, в котором, в частности, были 37 мин калибра 120 мм.
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